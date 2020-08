Autunno d’arte a Lugano: 5 mostre in arrivo al MUSI

L’arte a Como: cosa si può scrivere su questo argomento? Le Grandi Mostre sono, ormai, un ricordo lontano, ma anche le piccole stentano per mancanza di spazi espositivi. Quelli comunali sono chiusi, un po’ per il Coronavirus, un po’ non si sa il perchè e, comunque mancano gli organizzatori. Situazione triste anche per i musei civici di cui la sola Pinacoteca è aperta e funzionante (anzi se non ci siete mai stati programmate una visita, ne vale la pena). Se non ci fossero Miniartextil che l’associazione Arte&Arte, caparbiamente e meritoriamente, allestisce ogni anno e Streerscape, ma non si sa se quest’anno si farà l’edizione n.9, saremmo davvero una città senza arte ne parte.

Basta varcare la frontiera e arrivare a Lugano per un’immersione nell’arte, non solo per le numerosissime gallerie presenti in città, ma anche, e soprattutto, per l’attività incessante del MASI, il Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano che ha presentato cinque esposizioni per l’autunno, il cui comune denominatore è l’arte contemporanea ticinese.

Il Ticino che cambia del fotografo Vincenzo Vicari presso la sede di Palazzo Reali ( Via Canova 10), una mostra dedicata a Paolo Mazzucchelli, PAM Paolo Mazzuchelli. Tra le ciglia, e una personale dello scultore Hans Josephsohn, entrambe ospitate nella sede del MASI al LAC (Piazza Bernardino Luini 6). Un omaggio anche due artiste della scena contemporanea: Gabriela Maria Müller, vincitrice della 12° edizione del Bally Artist of the Year Award e Marta Margnetti, vincitrice del prestigioso premio Manor Award Ticino 2020.

Inoltre da settembre la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenterà il nuovo allestimento What’s New? A Collection in Progress 2020 arricchito da recenti acquisizioni.

PAM Paolo Mazzuchelli. Tra le ciglia

06.09.2020 – 28.03.2021

MASI LAC

L’esposizione dedicata all’artista ticinese presenta una selezione di opere che spaziano dagli esordi degli anni Settanta fino ai giorni nostri. Composto da un ricco insieme di opere di grande formato, l’allestimento mette in evidenza le molteplici tecniche impiegate dall’artista, sottolineando così l’alta qualità estetica della sua produzione.

Gabriela Maria Müller. Anima naturae

Bally Artist of the Year Award 2019

24.09.2020 – 01.11.2020

MASI PALAZZO REALI

Gabriela Maria Müller è la vincitrice della 12° edizione del Bally Artist of the Year Award. Il MASI è orgoglioso di essere il primo spazio espositivo e sede di premiazione di questo importantissimo Premio. L’artista è stata selezionata dalla Fondazione Bally per la Cultura per l’alta qualità e la significativa aderenza al tema “Sulla natura del mondo” dell’opera presentata, intitolata Coeurs Sacrés. Le opere di Gabriela Maria Müller saranno esposte a Palazzo Reali a Lugano prima di essere presentate nel resto della Svizzera e in Italia.

Vincenzo Vicari fotografo.

Il Ticino che cambia

30.08.2020 – 10.01.2021

MASI PALAZZO REALI

In stretta collaborazione con l’Archivio Storico della Città di Lugano, il MASI presenta una grande mostra monografica dedicata a Vincenzo Vicari, rinomato fotografo ticinese attivo a Lugano dal 1936. La mostra consente di ripercorrere la carriera dell’artista, che per oltre sessant’anni ha documentato la trasformazione del territorio ticinese e dei suoi abitanti.

Hans Josephsohn

20.09.2020 – 21.02.2021

MASI LAC

In occasione del centenario di Hans Josephsohn, il MASI rende omaggio all’artista svizzero. La sua opera scultorea – realizzata nell’arco di sei decenni – non è strutturata né cronologicamente né tematicamente, svelando così stimolanti riferimenti incrociati che permettono al pubblico di sperimentare il corpus di opere dell’artista in modo radicalmente nuovo.

Marta Margnetti.

Manor Award Ticino 2020

28.11.2020 – 14.02.2021

MASI PALAZZO REALI

Marta Margnetti (1989), artista ticinese la cui pratica si sviluppa all’incrocio tra arti applicate, design e artigianato, è la vincitrice del Manor Award Ticino 2020, uno dei più prestigiosi e ambiti premi della Svizzera nel panorama artistico contemporaneo del Paese.

What’s New?

A Collection in Progress 2020

19.09.2020 – 13.12.2020

COLLEZIONE OLGIATI

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta un nuovo allestimento della collezione di proprietà dei coniugi Olgiati. La mostra comprende una selezione di lavori di grandi maestri e giovani artisti affermati su scala internazionale, fra cui recenti acquisizioni di Franz West, Niele Toroni, Nathlie Provosty, Henrik Olesen e Luisa Lambri.

Le mostre attualmente in corso sono:

Shunk-Kender.

L’Arte attraverso l’obiettivo

(1957-1983)

Fino al 20.09.2020

MASI PALAZZO REALI

La recente riapertura di Palazzo Reali accompagna una mostra dedicata al fotografo tedesco Harry Shunk e a quello ungherese János Kender. A partire dagli anni Cinquanta Shunk e Kender diedero avvio a una duratura e fruttuosa collaborazione. Il duo documentò, principalmente a Parigi e New York, inaugurazioni, biennali, artisti all’opera nei loro atelier o impegnati in performance pubbliche. Il loro lavoro restituisce, quindi, un’inestimabile testimonianza del mondo dell’arte d’avanguardia e dei suoi più celebri rappresentanti: Andy Warhol, Christo e Jeanne-Claude, Yves Klein, Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely. L’esposizione giunge al MASI direttamente da Parigi, dove è stata presentata per la prima volta al Centre Pompidou.

Lois Hechenblaikner

Ischgl and more.

A pop-up project(ion)

Fino al 06.09.2020

MASI LAC

La sede del MASI al LAC ha riaperto con una mostra fotografica pop-up dal titolo Lois Hechenblaikner. Ischgl and more. A pop-up project(ion).

Questa provocante proiezione di scatti del fotografo tirolese Lois Hechenblaikner documenta meticolosamente il lato meno conosciuto, irriverente e a volte sconcertante della omonima località alpina e gli eccessi legati alla cultura dell’après-ski.