Grande paura per un bagnante di 78 anni di Monza Brianza, ora ricoverato in ospedale al Sant’Anna: ha rischiato di annegare ieri mattina nelle acque del Ceresio davanti alla spiaggia libera accanto a Porto Letizia a Porlezza. L’uomo era in spiaggia con i familiari quando è entrato in acqua: ha accusato un malore ed è stato salvato – letteralmente tirato fuori dall’acqua – da un quindicenne collaboratore della società All Sport Ceresio, Davide Balzarotti, come riporta oggi il quotodiano La Provincia-

Davide ha notato il bagnante in difficoltà e l’ha raggiunto, riuscendo a riportarlo a riva. Poi le manovre rianomatorie in attesa dell’arrivo dell’elicottero del 118 che l’ha portato in ospedale. E’ tuttora in propgnosi riservata e gravi condizioni