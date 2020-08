Aumentano guariti e dimessi (+51) in Lombardia si, nessun contagio a Pavia. Ma a Como, nelle ultime ore, ritorno dei contagi. Impennata sensibile rispetto ai tre di ieri. Oggi siamo a 12 nuovi positivi e di questi molti – da quanto si è appreso da fonti sanitarie, sono ragazzi giovani. Come quelli dei giorni scorsi appena rientrati dalla Croazia. I rientri dall’estero, insomma, sempre incubo di questi giorni. Tra proteste e polemiche sui tempi dei test per chi non rientra in aereo.

Foto 3 di 3





I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 13.757, totale complessivo: 1.446.233

i nuovi casi positivi: 154 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 75.449 (+51), di cui 1.285 dimessi e 74.164 guariti

in terapia intensiva: 16 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 155 (+4)

i decessi, totale complessivo: 16.846 (+2)

I nuovi casi per provincia: