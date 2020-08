Ripartono i cantieri a Como per la sistemazione di alcune strade tra le più dissestate dell’intera città. E da lunedì operai e ruspe in azione in viale Innocenzo (verso il lago): si lavoverà in orario notturno nel tratto compreso tra via Lucini e via Gallio in direzione del lago. Lacvori da lunedì 24 e per le altre sere della settimana. L’amministrazione fa sapere che una corsia di transito sarà comunque mantenuta aperta per tutta la durata dell’intervento: conclusione entro la settimana.

Sempre a partire da lunedì 24 agosto, e fino alla sera di venerdì 28, sarà sospesa la circolazione anche in via Cardina, tutti i giorni dalle 8 alle 18, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Castel Carnasino fino a via Conconi, in cima alla collina. Potranno transitare residenti e forze dell’ordine e di soccorso sanitario.