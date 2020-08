Moltrasio Busker Festival tre spettacoli e infinite emozioni tra lago e monti

Non serve un teatro per fare spettacolo, nemmeno un’arena per un concerto ne un tendone per fare il circo, la strada è il più grande palcoscenico a disposizione e, soprattutto, è lì sotto gli occhi di tutti. Quella dell’artista di strada è una figura che si perde nella notte dei tempi e viene valorizzata in molti festival in giro per il mondo. In Italia il più famoso è il Ferrara Buskers Festival che da 33 anni richiama i migliori artisti di strada, o busker come vengono definiti in inglese, e migliaia di appassionati da tutta Europa ben disposti a mettere qualche moneta nel cappello di chi ha regalato qualcosa di bello.

Moltrasio si accoda alla passione per i busker con la rassegna di teatro e arte di strada Moltrasio Busker Festival il 22 e 28 agosto e il 5 settembre. Tre serate e tre spettacoli diversi che apriranno le porte del magico mondo dell’arte di strada con numeri di equilibrismo, clown, giocoleria, circo, varietà comico e burattini!

Le prime due serate si svolgeranno in Piazza S. Rocco a lago, la terza in Piazza S. Martino nella frazione Borgo. Gli spettacoli sono gratuiti ma con posti a sedere contingentati.

“L’idea del Busker Festival è nata lo scorso anno ed in realtà era stata pensata in un modo diverso – ci dice Veronica Del Vecchio che promuove la prima edizione del festival – ma le restrizioni dovute alla pandemia ci hanno fatto costretto a ripensare agli eventi. Siamo quindi soddisfatti di essere riusciti ad organizzare queste tre serate che porteranno anche a Moltrasio dei momenti di svago e allegria, gli artisti sono davvero strabilianti e gli spettacoli sono adatti a tutti”.

Primo appuntamento sabato 22 agosto con “Disequilibri Precari” di e con Auriga Teatro, organizzatore del Moltrasio Busker Festival insieme a Circolamento e Il Baracco Teatro dei Burattini con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Moltrasio

.

Sabato 22 Agosto, ore 21.00 in piazza San Rocco:

Auriga Teatro in “Disequilibri Precari”, spettacolo di equilibrismo su corda molle e clownerie

Venerdì 28 Agosto, ore 21.00 in piazza San Rocco:

Marco Raparoli in “Rapa Rules Show”, spettacolo di giocoleria, circo, varietà comico

Sabato 5 Settembre, ore 18.45, in piazza San Martino:

Il Baracco Teatro dei Burattini in “Arlecchino e il furto d’amore”, spettacolo di burattini.

Spettacoli gratuiti, adatti ad un pubblico di adulti, bambini e famiglie.