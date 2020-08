Dopo 8 mesi riapre l’UCI Montano Lucino

Per mesi la locandina dell’UCI Cinemas di Montano Lucino ha rimandato la terrificante imamgine di “The Grudge” affiancata a un più rassicurante Will Smith in “Bad Boys for life”, questi gli ultimi film proiettati nel multisala chiuso dall’8 marzo scorso, finalmente c’è la data di riapertura che sarà mercoledì 26 agosto con due titoli “Tenet” di Christopher Nolan e il film d’animazione “Onward – Oltre la magia”.

La catena UCI ha adottato una graduale riapertura delle sale in Italia, anche per un’oggettiva mancanza di film nuovi da programmare, da settembre il palinsesto dei multisala sarà incrementato man mano che arriveranno i nuovi titoli. Sarà inoltre possibile assistere a grandi film delle passate stagioni e rassegne dedicate per tutti gli amanti del cinema a un prezzo speciale, con biglietti a partire da 4,90 euro.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Le prevendite dei biglietti UCI sono aperte.