Un incendio in un box – nella zona di via Palestro a Vighizzolo di Cantù – ha distrutto nella notte due auto che erano all’interno. I pompieri del comando di Cantù, in posto coin due squadre e quattro mezzi, hanno provveduto a domare il rogo in pochi minuti. Restano i danni, ingenti, nella struttura: corsa contro il tempo dei pompieri per evitare che le fiamme si potessero propagare ad altri mezzi presenti. Cause in fase di verifica. Qui le immagini del comando provinciale pompieri

