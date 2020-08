Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese. Da noi i casi positivi al Coronavirus sono quattro, in discesa rispetto ai dieci di ieri. La conferma arriva da www.regione.lombardia.it. L’apprensione maggiore – vedi precedente lancio – riguarda anche i comaschi di ritorno dall’estero. I paesi a rischio maggiore – con tampone obbligatorio al rientro – sono sempre Spagna, Grecia, Croazia e Malta.Decine di comaschi che hanno scelto queste mete in questa estate. Ed ora si stanno attrezzando per gli esami al ritorno. Da giovedì 20 test possibili già a Malpensa.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 5.548, totale complessivo: 1.423.476

i nuovi casi positivi: 50 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 75.319 (+71), di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti

in terapia intensiva: 14 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (+3)

i decessi, totale complessivo: 16.840 (=)

I nuovi casi per provincia: