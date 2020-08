Colpo da circa 300 euro – secondo le prime stime – alla farmacia di via Volta a Rovello Porro, a pochi metri dal passaggio a livello. Questo pomeriggio un bandito solitario armato di pietra si è presentato all’ingressofarmacia facendosi consegnare una parte dell’incasso per poi fuggire in auto e dileguarsi. Il malvivente, secondo la testimonianza del proprietario, indossava pantaloncini e maglietta e aveva il volto coperto con una mascherina anti covid. Le ricerche dei carabinieri in tutta la zona, finora senza esito.