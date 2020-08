Lautaro fa due gol e li dedica alla moglie incinta. L’annuncio pochi giorni fa sul lago di Como

Splendida doppietta questa sera per Lautaro Martinez, l’attaccante interista è stato determinante nella semifinale di Europa League per battere lo Shakhtar e conquistare una finale europea dopo nove anni dal triplete. Il Toro, questo il soprannome dell’argentino, ha festeggiato le reti con il “pancione” sotto la maglietta nerazzurra, un omaggio alla sua compagna Agustina Gandolfo.

Solo pochi giorni fa è stata Agustina ad annunciare la gravidanza postando sui social una foto di lei e Lautaro abbracciati mentre mostrano l’ecografia, la foto (con cagnolino), è scattata sul lago di Como e l’amorevole commento recita “Con alcune paure e incertezze, ma pieni di amore, ti aspettiamo” a cui fa eco il post del calciatore “Ringrazio la vita per tutto quello che devo vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo“.

E nella felicità dei Martinez c’è un po’ del lago di Como, infatti Lautaro e Agustina frequentano assiduamente queste sponde immortalandole in innumerevoli post sui social. Non sarebbero i primi interisti, affascinati da tanta bellezza, a prender casa sul Lario. Zanetti e Icardi ci sono già cascati, magari con il nuovo arrivato e la coppa, arriva anche questo regalo per Lautaro e Agustina.