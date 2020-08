Lara Mazzucotelli destinazione Galipoli per Miss Mondo Italia

La prossima meta è Gallipoli in Salento, lì dal 31 agosto al 19 settembre, la bella Lara Mazzucotelli affronterà la finale nazionale di Miss Mondo confrontandosi con concorrenti provenineti da tutta Italia. Con lei anche le altre comasche Rebecca Gaddi e Fabiana Ferraro e, naturalmente , Miss Mondo Lombardia 2020 Melania Ferraro incoronata reginetta lombarda nella finale regionale a Dervio.

Andrea Fiore di brianzaweb.com ha incontrato Lara Mazzuccotelli al Lido del Segrino e vi riportamo qui le foto e l’articolo dell’amico Andrea

Oggi vi parlo di Lara Mazzucotelli, impiegata in un’azienda e con qualche piccola esperienza come modella.

Solitamente nel mondo delle “Miss” a 23 anni si è un po’ “grandicelli”, ma la bella Lara ha sicuramente le sembianze di una minorenne.

Ci racconta che questa esperienza è iniziata così, quasi per caso navigando sui Social ed in particolar modo su Instagram, dove gli è passato sotto gli occhi un annuncio che chiedeva di inviare un paio di foto, per poi avere la possibilità di poter partecipare alle prime selezioni per diventare Miss Mondo.

Incuriosita dall’annuncio e senza troppa convinzione, Lara ha deciso di farsi scattare qualche foto in riva al lago dal telefonino, dato che in pieno periodo “Covid19” non sarebbe stato possibile trovare un fotografo vero.

Il resto vien da se, la sua bellezza non ha lasciato scampo ai giudici della manifestazione e non c’è voluto molto ad arrivare ad affrontare le selezioni successive.

L’ultima, è stata quella decisiva, dove insieme ad altre ragazze è stata ammessa alle finali nazionali che si terranno a fine agosto a Gallipoli.

Quando mi hanno detto che avrei dovuto intervistare una “miss” ho pensato di trovare di fronte a me una giovane piena di speranze, con l’atteggiamento immaturo di chi si sente già arrivata e magari anche con un po di “puzza sotto il naso”.

Invece ho dovuto subito ravvedermi, Lara è una persona con la testa sulle spalle e i piedi ben piantati per terra, una ragazza veramente a modo.

Non so se conquisterà il titolo di “Miss Mondo”, ma certamente ha dimostrato di essere bella come Miss e bella come persona.

Auguri Lara, tifiamo tutti per te!

Naturalmente il nostro augurio è che, non solo sia una comasca ad indossare la corona di Miss Mondo Italia, ma che Gallipoli sia la prima tappa verso la Tailandia dove, in dicenbre, verrà eletta la Miss World 2020 che prenderà il posto della jamaicana Toni-Ann Singh.