Ghemon in concerto sotto le stelle di Lugano

Con i dovuti accorgimenti per il distanziamento e i presidi anti contagio, proseguono gli appuntamenti live del LongLake Festival Lugano. Domenica 23 agosto nel nuovo spazio della Terrazza Foce al Parco Ciani arriverò Ghemon, uno tra i più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani che nel 2018 è stato tra i più appaluditi nell’edizione di quell’anno, purtroppo l’ultima, del WOW Festival di Como. Il concerto è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione è consigliata su: www.prenota.lugano.ch

Ghemon ha negli anni saputo rinnovare il suo personalissimo stile: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” (disco d’oro), ottenendo un grande consenso di pubblico e critica. Il 24 aprile di quest’anno, in pieno lockdown, è uscito il suo sesto disco “Scritto nelle stelle” che ha subito raggiunto il secondo posto della classifica Gfk degli album più venduti e il primo posto della classifica dei vinili.

Proprio a Ferragosto l’abbiamo visto in tv a Una storia da cantare dedicata a Lucio Dalla, in replica su Rai 1.Ghemon ha interpretato Henna, il brano che il cantautore bolognese ha pubblicato nel ’93 e Enrico Ruggeri, il conduttore del programma, ha chiesto a Ghemon il motivo della sua scelta: “Ho deciso di cantare Henna e ho pensato che fosse molto attuale come pezzo. Andava riproposto” ha risposto l’artista che ha tenuto la prima parte della canzone fedele all’originale per scatenare nel ritornello la sua carica rap . Il successo è stato tale che Ghemon ha diffuso il video del brano Solo per me (Henna)