Una lite fra ragazzi all’origine dell’accoltellamento avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 in via Alessandro Volta a Carbonate. I due, a quanto si apprende, avrebbero iniziato a discutere animatamente, quando a un certo punto uno dei due ha estratto un coltello e con quello ha ferito il rivale di 25 anni.

Sul posto due ambulanze e pure l’elisoccorso da Como ed i carabinieri della Compagnia di Cantù. Il ragazzo, stabilizzato sul posto e trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo, non è in pericolo di vita. Portato via con l’elicottero e ricoverato in ospedale come detto. Già operato nella notte. Le cause da chiarire, ora si aspettano le decisioni dei militari per l’aggressore