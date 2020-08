San Bernardo Cantù, parte il ritiro estivo a Chiavenna: arrivano anche gli americani

Nel pomeriggio odierno, direttamente dalla sede di Cermenate, l’Acqua S.Bernardo è partita alla volta della Valchiavenna, in provincia di Sondrio, per il consueto ritiro estivo. Diventata con il tempo una piacevole tradizione, la squadra brianzola alloggerà per il quarto anno consecutivo all’Hotel Aurora di Chiavenna. Da domani, sino a sabato 22 agosto, la compagine canturina si allenerà a porte chiuse al PalaMaloggia. L’organizzazione e le strutture chiavennasche consentiranno ai biancoblù di svolgere anche doppie sedute di allenamento giornaliere, come sempre coordinate da coach Cesare Pancotto e dal suo vigile staff, composto dagli assistenti Marco Gandini e Antonio Visciglia e dal preparatore fisico Oscar Pedretti.

Gli americani Donte Thomas, James Woodard e Sha’markus Kennedy raggiungeranno la sede del ritiro nella giornata di domani, una volta espletate alcune procedure burocratiche. Martedì 18, invece, è previsto l’arrivo a Chiavenna di Jazz Johnson, ultimo innesto di mercato dell’Acqua S.Bernardo prossimo a terminare il periodo di quarantena.