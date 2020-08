Una coppia di turisti francesi, in vacanza in questi giorni sul lago di Como, ha finito la giornata con un grande spavento. E’ successo stasera attorno alle 21 sulla strada della Sighignola in Alta Valle Intelvi. La vettura si è incendiata all’improvviso in strada: intervento (video e foto allegate) dei pompieri del distaccamento di San Fedele che hanno fermato il fuoco in pochi attimi. Vettura distrutta. I due francesi a bordo sotto choc, ma illesi. Visitati dal personale 118 in posto. Nulla di grave per fortuna.

