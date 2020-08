Corsa con mille emozioni. Il danese da solo al traguardo dopo essersi involato sulla “Valfresca” nel finale. Arrivo da solo sotto il soletorrido e senza tifosi ad applaudire. Il fermo immagine in della Rai dello schianto del campione di Germania in via Bellinzona, una pensionata gli ha tagliato la strada con la vettura. Il ciclista ha concluso dolorante sul lungolago. Alle spalle di Fuglsang George Bennet, il vincitore del Gran Piemonte, l’ultimo ad arrendersi al danese sul San Fermo, ultima difficoltà di giornata. Terzo il russo Vaslov, compagno di Fuglsang all’Astana. Vincenzo Nibali è arrivato sesto dietro a Giulio Ciccone, dopo essersi staccato sul Civiglio anche a causa dei crampi.

A Nesso il giovane belga della Quick Step Evenepoel (foto sopra fermo immagini dalla dirtetta Rai) vola per alcuni metri: recuperato nel bosco, è vigile in ospedale al Sant’Anna. Ha sbagliato la curva. Grande paura per lui e corsa in ospedaler al Sant’Anna