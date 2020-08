E’ ancora ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco in serie condizioni, non in pericolo di vita. Davide Rizzi, 49enne di Pontelambro, abita a Rogeno (Lecco) con moglie e figli. E’ un Vigile del Fuoco volontario al distaccamento di Erba e mercoledì si trovava in montagna con la famiglia per una breve vacanza in Valmalenco. Proprio quando la frana ha travolto l’auto con tre persone a bordo – tra cui una bambina di 10 anni – uccidendoli

Davide stava rientrando a casa con la famiglia quando si è trovato bloccato nel traffico: qualcosa non permetteva di proseguire. Era la frana che stava già sommergendo l’auto in cui hanno perso la vita i coniugi di Comabbio (Varese) e la bimba di 10 anni, figlia di una coppia di amici che li seguiva con un altro veicolo, e che ha ferito in modo grave il figlio dei varesotti, un bimbo di 5 anni che lotta per la vita all’ospedale di Bergamo. Rizzi, volontario ad Erba come detto, non ci ha pensato su due volte: è sceso dall’auto ed ha proseguito a piedi fino alla frana dove poi ha cominciato a scavare. E’ rimasto ferito in modo serio, travolto da una seconda frana. Ora è in ospedale.

Rizzi ha scavato tra il fango a mani nude per diversi minuti primna di essere ferito. Ora è ricoveratop in ospedale con diverse ferite anche se non in pericolo di vita. A lui ed alla famiglia, in queste ore, decine di testimonianze di affetto e di vicinanza per il suo gesto eroico.