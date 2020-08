Un mese di settembre durissimo. Lo sa bene – e ci sta lavorando per cercare di renderlo meno difficile – il sindaco di Como Mario Landriscina. Oggi pomeriggio lo abbiamo incontrato per un tradizionale saluto pre-ferragostano ai nostri amici lettori. Tra problemi e priorità, tra spunti di riflessione (forniti dai nostri lettori durante la diretta) e idee per il futuro. Senza dimenticare la stretta attualità: il Giro di Lombardia di sabato e poi il “guaio” dei passaggi a livello da risolvere appena possibile.

Foto 3 di 3