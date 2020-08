Sono di Comabbio (Varese) le tre vittime della frana che mercoledì 12 agosto ha travolto la strada che collega Chiesa Valmalenco a Chiareggio in Valtellina ieri pomeriggio. Una disgrazia che ha avuto in prima fila anche il personale 118 di Como per i soccorsi con l’elicottero.

Da quanto riferiscono i colleghi di Varesenews le vittime sono Silvia Brocca, 41 anni, e del suo compagno Gianluca Pasqualone, 45. La terza vittima era una bambina, Alabama, anche lei di Comabbio, che proprio mercoledì festeggiava il suo decimo compleanno. Il figlio di cinque anni della coppia è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Bergamo. I genitori della bimba viaggiavano su un’altra auto e sono usciti indenni. Pare che gli amici stessero tornando da una gita e si accingessero ad andare a festeggiare il compleanno di Alabama, in un ristorante della zona. La bambina ha deciso di salire sull’auto dove viaggiava il suo piccolo amichetto e fare così il viaggio di ritorno insieme a lui e ai suoi genitori.

Una tragedia che ha colpito duramente la piccola comunità di Comabbio. Gianluca era originario di Roma. Silvia era nata a Varese, ma aveva sempre vissuto a Comabbio, da 18 anni lavorava come assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Sesto Calende. “Non voglio crederci – racconta Mara Zamblera, collega e amica da una vita di Silvia -, erano una coppia tranquillissima. Conoscevo Silvia da sempre, era molto dolce e gentile. Gianluca era una persona goliardica e partecipava spesso alle iniziative organizzate in paese»

(le foto tratte da Varesenews.it)