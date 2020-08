E’ la nostra amica Silvia Cranchi – una delle lettrici di CiaoComo – a inviarci la bella storia di oggi con foto e video. Ecco qui. Storia di determinazione e di volontà da parte di questo gruppo di ragazzi di Bellagio che non si è arreso anche al maltempo dopo avere fatto i conti con restrizioni e limiti del post-Covid. Il suo racconto anche per voi.

Buongiorno a tutti…sono ancora qui per farvi conoscere la storia di questi ragazzi di Bellagio che tutti gli anni portano in scena la parodia di un cartone animato …beh quest’anno “Molto particolare” non si sono scoraggiati e hanno continuato a fare le prove prima online (in modo rocambolesco) per poi voler a tutti i costi e con le dovute precauzioni mettere in scena il tutto nella piazza di san Giovanni a Bellagio ma (la sfiga ) ci vede benissimo e quando tutto era pronto un temporale li ha fatti desistere.

Ma non conoscendo la caparbietà di questi giovani ragazzi, loro hanno cambiato location nel giro di poche ore nella palestra del paese per arrivare a portare in scena il loro spettacolo !!!! Guidati egregiamente da un un’energico Don Simone Tiraboschi che è riuscito a tenere le fila di tutto il gruppo …. Un caloroso Grazie va a lui che ci ha dimostrato che niente è impossibile e un grazie a questi ragazzi che si sono impegnati in mezzo a mille difficoltà ,distanziamento mascherine ecc.. Bravi

PS. E adesso già pensano alla prossima avventura

Una storia che merita di essere raccontata e divulgata. A loro ancora un grosso bravi anche da parte nostra