Ancora blues al femminile ad Albese con Cassano. Questa sera G & The Doctor

Dopo il Grande successo di Laura Fedele & Heggy Vezzano, un’altro appuntamento con il grande blues ad Albese con Cassano. Questa sera, 13 agosto ore 21, la rassegna “Donne in Blues” ha una protagonista eccezionale: “G & The Doctor” ovvero Gloria Turrini con il suo chitarrista Mecco Guidi

Gloria Turrini e Mecco Guidi sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel e New Orleans style. La certezza è che le potenti note scure da contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua forte e brillante personalità, fanno rivivere la musica d’un tempo attraverso uno spettacolo energico ed emozionante dove traspaiono dinamiche che vanno dal lato più romantico e dolce delle ballad fino ai groove più uptempo dello swing. Non è un caso che nel corso della loro carriera si siano rivolti a lei e alla sua incredibile voce molti professionisti come Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Andy J. Forest e Jackie Allen

Analogo percorso professionale è quello intrapreso da Mecco Guidi, apprezzatissimo pianista e organista, con una carriera costellata di collaborazioni a fianco di Raphael Gualazzi, Mario Biondi, Cesare Cremonini, Marta High, Franco Califano e molti altri, dove ha avuto modo di contaminare anche situazioni di musica pop con il suo grande amore per il jazz e che – grazie al suo personalissimo stile – sta conquistando la sua vasta fetta di pubblico al di qua e al di là dell’Oceano.

Gloria Turrini (voce – drums – washboard)

Mecco Guidi (pianoforte)

A cura del Comune di Albese con Cassano, Pro Loco di Albese con Cassano e Music For Green

Seconda data del ciclo di eventi di “Le Donne del Blues”

Ingresso Libero (consigliata la prenotazione)