Dopo una lunga ed estenuante attesa, finalmente torna la pallacanestro giocata. È imminente, infatti, la prima gara ufficiale della stagione biancoblù, che prenderà il via giovedì 27 agosto, con in calendario la Supercoppa italiana. Un’edizione speciale – per celebrare i 50 anni della Legabasket – che vedrà l’Acqua S.Bernardo impegnata nel Girone A della competizione assieme a Olimpia Milano, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Brescia. Oggi la LBA ha comunicato il calendario ufficiale del torneo, il cui atto finale si disputerà in Fiera a Bologna, nella nuova Virtus Segafredo Arena, dal 18 al 20 settembre. La vincente di ogni girone (quattro da quattro squadre ciascuno) accederà alla Final Four che consegnerà il primo trofeo della stagione 2020-’21.

La compagine brianzola guidata in panchina da coach Cesare Pancotto debutterà contro Milano, al Mediolanum Forum di Assago, il 27 agosto. Due giorni più tardi, invece, l’esordio casalingo, con i biancoblù di scena a Desio contro la “nuova” Pallacanestro Brescia, sabato 29 agosto. Di seguito il calendario completo:

27 agosto: A|X Armani Exchange Milano-Acqua S.Bernardo Cantù (anticipo del sesto turno)

29 agosto: Acqua S.Bernardo Cantù-Germani Brescia; Openjobmetis Varese – A|X Armani Exchange Milano

1 settembre: Acqua S.Bernardo Cantù-A|X Armani Exchange Milano; Germani Brescia-Openjobmetis Varese

4 settembre: A|X Armani Exchange Milano-Germani Brescia; Openjobmetis Varese – Acqua S.Bernardo Cantù

7 settembre: Germani Brescia-A|X Armani Exchange Milano; Acqua S.Bernardo Cantù-Openjobmetis Varese

10 settembre: Germani Brescia-Acqua S.Bernardo Cantù; A|X Armani Exchange Milano-Openjobmetis Varese

13 settembre: Openjobmetis Varese-Germani Brescia

Questi gli altri gironi

GIRONE B: Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana.

GIRONE C: Umana Reyer Venezia, Aquila Trento, Universo Treviso, Pallacanestro Trieste.

GIRONE D (tutto al Geovillage di Olbia): Dinamo Sassari, New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro.

Gli orari delle partite, invece, verranno comunicati la prossima settimana.