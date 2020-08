I dettagli saranno resi noti domattina – in comune a Como – nella conferenza stampa di presentazione con Rcs. Ma è di poco fa la conferma che sabato non si potrà assistere – in conformità all’ultimo Dpcm – al passaggio dei ciclisti del Giro di Lombardia almeno in città. UN arrivo senza pubblico di una grande classica. La nota del Comune in attesa di chiarire – domani – tutto il resto.

In base all’attuale decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplina misure di sicurezza sanitaria, la manifestazione deve avvenire in assenza di pubblico. Per attuare questa previsione normativa nell’ambito dell’area di arrivo della gara ciclistica i flussi pedonali verranno disciplinati in modo da evitare assembramenti.

– Dai giardini a lago a piazza Matteotti, sul lato del lago, a partire dalle ore 15 il flusso pedonale potrà avvenire a senso unico in direzione ovest-est.

– Nell’altro senso, da est a ovest, da piazza Matteotti si potrà raggiungere il lato opposto attraverso il camminamento dell’hotel Palace che porta in piazza Roma; da lì è possibile transitare a margine di piazza Cavour e raggiungere piazza Volta, quindi via Rubini e via Garibaldi.

Su questi percorsi non sarà possibile sostare.

La premiazione non sarà visibile al pubblico e si invita a non assembrarsi lungo il percorso della gara per assistere al passaggio dei ciclisti.

I percorsi pedonali sono stati studiati in modo da garantire l’accesso alla biglietteria della navigazione e ai battelli, che dalle 17,30 fino al termine della manifestazione arriveranno e partiranno da viale Geno, a Sant’Agostino e in piazza De Gasperi. Si consiglia in ogni caso di fare il biglietto online: http://www. navigazionelaghi.it/risultati. aspx?lake=Como.