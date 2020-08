Anche oggi nessun decesso in Lombardia per il COronavirus e continuano ad aumentare i guariti e i dimessi (+95). Fin qui i dati positivi. Poi quelli meno belli anche se non ancora preoccupanti. Ma da noi – forse tenendo conto dei focolai dei giorni scorsi a Cabiate e Carugo – i nuovi casi positivi registrati sono 8. Leggero aumento anche in tutti gli altri territori, da Lecco alla bassa. Solo a Sondrio un solo contagio.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 7.960, totale complessivo: 1.387.206

i nuovi casi positivi: 102 (di cui 16 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 74.700 (+95), di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti

in terapia intensiva: 10 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 165 (+5)

i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I nuovi casi per provincia: