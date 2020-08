La porta è stata riaperta – dopo una lunga e controversa battaglia legale con i “rivali” di Pallanuoto Como – solo domenica scorsa. Un pò in sordina anche se con tanta emozione. E noi oggi siamo andati a vedere come è la situazione nella sede di viale Geno a Como, in questi mesi contesta tra la storica proprietaria – la Comonuoto – e la Pallanuoto Como appunto. Fino a quando – venerdì scorso – il Comune dopo aver revocato l’assegnazione al club del presidente Dato, ha concesso di nuovo l’uso alla Comonuoto che qui ha fatto crescere in questi anni decine di atleti. A dare il benvenuto anche il presidente Bulgheroni. La nostra presa diretta.

