Avventura a lieto fine – per lui ed i suoi familiari – per un pensionato di 84 anni di Rovellasca: scomparso da casa da sabato scorso, oggi è stato ritrovato stamane sano e salvo anche se provato e sotto choc. L’allarme è stato dato sabato dopo che la vicina non lo ha visto rientrare e il nipote lo ha cercato invano sul telefono.

Foto 3 di 3





Scattate le ricerche con mobilitazione della Protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Cantù. Lo hanno trovato stamattina tutti coloro che da giorni erano impegnati nelle ricerche in un angolo del cimitero del paese, rannicchiato dietro una pianta, disidratato ma cosciente ha riconosciuto subito i parenti .

Poi il trasporto in ospedale con un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca per gli accertamenti e le cure del caso. L’uomo è stato subito raggiunto dai parenti.