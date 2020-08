Lugano: a bordo lago il “Golfo Mistico Live” di Samuel Romano

Aspettando Ferragosto con il concerto di Samuel dei Subsonica, fra gli esponenti principali della scena rock-elettronica italiana da oltre un ventennio. L’artista si esibirà venerdì 14 agosto alle Terrazze Foce di Lugano per il LongLake Festival e porterà sul lago Ceresio un po’ del suo “Golfo Mistico Tour” con cui è tornato a suonare dal vivo dopo il lockdown durante il quale aveva dato vita ad un posto virtuale chiamato “Golfo Mistico”. Alle 19:00 di ogni martedì e sabato Il Golfo si trasformava in un attesissimo club virtuale in cui ridava vita a tutti i suoni della sua vita.

Uscito dalla quarantena è stato forte il bisogno di non fermare la musica live e di portare sul palco questo “GolfoMistico”, per dare voce e speranza a tutti gli operatori del settore; il primo evento è stato un set su una splendida barca a vela al largo delle Isole Eolie da cui è scaturita una tournée estiva in terraferma che ora arriva a Lugano per un concerto gratuito.

Samuel Romano ha pubblicato il suo primo album solista “Il Codice Della Bellezza” nel 2017, in “GolfoMisticoTour” viene ripercorsa tutta la sua vita di ricerca sonora, da “Il Codice Della Bellezza” ad alcuni brani acustici dei Subsonica, fino alla sperimentazione elettronica dei Motel Connection.