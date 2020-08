Un tracciato modificato di 12 chilometri, il Giro di Lombardia numero 114 – che si correrà sabato (15 agosto) da Bergamo al lungolago di Como, ha una modifica decisa dagli organizzatori in queste ore. Su indicazione dell’Unione ciclistica internazionale, scatterà e terminerà più tardi rispetto alle consuetudini. Partenza dopo mezzogiorno da Bwergamo, conclusione in città solo nel tardo pomeriggio. I 12 chilometri in meno nel lecchese: niente deviazione su Lecco e Valmadrera dopo il Colle Brianza.

Il via sarà da Bergamo alle 12.25. Il primo strappo sarà al Colle Gallo (verso le 13.45), poi il Colle Brianza. Il gruppo arriverà da noi a Pusiano, quindi Canzo, Asso, Valbrona, Onno e Bellagio su per le frazioni Regatola, Guello e Civenna, con il Ghisallo, salita storica di questa gara. Il transito a fianco del Santuario è previsto tra le 16.30 e le 17.

La discesa per Magreglio servirà per riprendere fiato prima del “Muro” che verrà affrontato tra le 17 e le 17.30. Poi

una lunga spettacolare discesa al Pian del Tivano, poi Zelbio e la Lariana (Nesso, Faggeto, Torno e Blevio) fino al primo passaggio a Como tra le 17.29 e le 18.09. Nel finale la salita di Civiglio, con l’altrettanto spettacolare discesa in via Zampiero a Camnago (tra le 17.45 e le 18.30), e l’ascesa di San Fermo (tra le 18 e le 18.45), prima di lanciarsi sul lungolago. L’arrivo sul lungolago previsto tra le 18.10 e le 18.50.

Foto 3 di 3





A Como la zona del traguardo e dello stadio Sinigaglia (con i pullman dei team) non sarà accessibile al pubblico, lungo il percorso limitazioni da decidere: ancora non ci sono indicazioni ufficiali. Sono attesi provvedimenti lungo il percorso, con una serie di divieti per evitare assembramenti. Tutte le strade interessate chiuderanno circa un’ora prima del passaggio dei concorrenti.

STARTLIST GIRO DI LOMBARDIA 2020 (provvisoria)

Deceuninck – Quick Step

.. ALMEIDA João

.. EVENEPOEL Remco

.. BAGIOLI Andrea

.. CATTANEO Mattia

.. HONORÉ Mikkel Frølich

Groupama – FDJ

.. PINOT Thibaut

.. MOLARD Rudy

.. VINCENT Léo

.. THOMAS Benjamin

Lotto Soudal

.. CRAS Steff

.. WELLENS Tim

.. VAN DER SANDE Tosh

.. OLDANI Stefano

.. GOOSSENS Kobe

EF Pro Cycling

.. HIGUITA Sergio

.. BETTIOL Alberto

.. WOODS Michael

AG2R La Mondiale

.. WARBASSE Larry

.. GASTAUER Ben

Astana Pro Team

.. FUGLSANG Jakob

.. IZAGIRRE Ion

.. ARANBURU Alex

.. RODRÍGUEZ Óscar

Bahrain – McLaren

BORA – hansgrohe

.. MAJKA Rafał

.. SCHACHMANN Maximilian

.. POLJAŃSKI Paweł

.. BENEDETTI Cesare

CCC Team

Cofidis, Solutions Crédits

Israel Start-Up Nation

.. HERMANS Ben

Mitchelton-Scott

Movistar Team

.. RUBIO Einer Augusto

.. BETANCUR Carlos

.. VILLELLA Davide

.. OLIVEIRA Nelson

.. JORGENSON Matteo

NTT Pro Cycling

.. SOBRERO Matteo

Team INEOS

.. KWIATKOWSKI Michał

.. CARAPAZ Richard

Team Jumbo-Visma

.. TOLHOEK Antwan

.. HOFSTEDE Lennard

Team Sunweb

.. HINDLEY Jai

.. TUSVELD Martijn

.. PEDERSEN Casper

.. DENZ Nico

.. KELDERMAN Wilco

.. HAMILTON Chris

.. MATTHEWS Michael

Trek – Segafredo

.. NIBALI Vincenzo

.. MOLLEMA Bauke

.. CICCONE Giulio

UAE-Team Emirates

.. ARU Fabio

.. RAVASI Edward

.. ULISSI Diego

.. POGAČAR Tadej

.. HENAO Sergio

Alpecin-Fenix

.. VAN DER POEL Mathieu

Androni Giocattoli – Sidermec

.. RUMAC Josip

.. PELLAUD Simon

Gazprom – RusVelo

.. VELASCO Simone

Circus – Wanty Gobert

.. PETILLI Simone

.. MEURISSE Xandro

Bardiani-CSF-Faizanè

.. FILOSI Iuri

Vini Zabù – KTM