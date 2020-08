Una mazzata, un fulmine a ciel sereno per la giunta di Mario Landriscina, il sindaco di Como. Lui stesso, non nascondendo la sua irritazione (qui la nostra diretta dalla sede del Comune), ha ammesso che la cosa lo ha infastidito molto.

Insomma, da settembre – tra metà e fine mese – i tempi di chiusura dei passaggi a livelli di Como (in zona Sant’Orsola, Comune e piazza Verdi) sono destinati a raddoppiare per questione di sicurezza. La decisione è dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed è stata comunicata di recente a Palazzo Cernezzi. Nella diretta le parole di sindaco ed assessore ai lavori pubblici. Tra rabbia e voglia di cercare una soluzione. “Altrimenti sarà un disastro….” ammonisce severo, -.a deciso, proprio il sindaco.