Giorgio Costa al pianoforte per il Ferragosto musicale di Villa Carlotta

Il LakeComo International Music Festival torna a Villa Carlotta per il recital di pianoforte di Giorgio Costa in calendario venerdì 14 agosto alle 17.30

Con il titolo di “Chiaro di Luna” si celebra il ferragosto musicale nel giardino della residenza in Tremezzina, il programma previsto da Giorgio Costa, musicista dalle interpretazioni originali ed interessanti dei grandi classici per pianoforte, maturate non solo alla tastiera, ma anche nel percorso di studi con Sergiu Celibidache, comprende musiche di Bach, Beethoven e Chopin. Di quest’ultimo grande compositore, Costa eseguirà il Notturno in sol minore op.15, insolitamente suddiviso in due parti nettamente distinte, caso pressoché unico nella letteratura chopiniana.

Come gli altri concerti della rassegna di Amadeus Arte anche l’appuntamento di Ferragosto è un’occasione per una visita inconsueta alla splendida Villa Carlotta, il biglietto include anche l’ingresso al parco della residenza.

Programma: Johann Sebastian BACH

Corale “Jesus bleibet meine Freude”

Corale “Schafe können sicher weiden”Ludwig van BEETHOVEN

Sonata in mib maggiore op. 81° Les Adieux

Les Adieux: Adagio – Allegro

L’Absence: Andante espressivo

Le Retour: VivacissimamenteFrédéric CHOPIN

Notturno in sol minore op. 15 n. 3

Ballata n. 1 in sol minore op. 23

Ballata n. 3 in lab maggiore op. 47

Il concerto è in collaborazione con Ente Villa Carlotta. Il biglietto d’ingresso include il concerto, la visita alla mostra, al museo e ai giardini di Villa Carlotta.

Biglietti e prenotazioni su Eventbrite

Biglietti d’ingresso 15 euro al momento esauriti è possibile iscriversi alla lista d’attesa

Ingresso gratuito fino a 14 anni. Si prega di inviare una mail qualora ci fossero bambini per la disposizione delle sedie e il distanziamento di sicurezza.

Diplomatosi sotto la guida di E. Occelli con il massimo dei voti al Conservatorio G. Verdi di Torino, Giorgio Costa segue corsi di perfezionamento con Remo Remoli, Alberto Mozzati e con Fausto Zadra all’Ecole Internationale de Piano di Losanna.

Il suo desiderio di attingere ad un magistero musicale fondato su premesse storico-filosofiche lo indurrà a frequentare, dal 1985, i corsi di Fenomenologia della musica tenuti da Sergiu Celibidache all’Università di Magonza.

La sua attività concertistica diviene intensa ed estesa, riscuotendo consensi di pubblico e di critica. Ne danno testimonianza i frequenti inviti che gli giungono da prestigiosi organismi musicali, sia italiani che stranieri. Ha infatti preso parte a tournées in tutta Europa, Asia e America.

Gli si aprono così le porte di rinomati Festival internazionali, come ad Alghero e a Remagen-Coblenza, o di sale riservate, come il Gasteig di Monaco di Baviera o di onorate istituzioni culturali, come a Stoccarda, Bruxelles, Losanna, Berna. Ne sono conseguenza la dilatazione del nome di questo pianista italiano e il riconoscimento della peculiarità del suo stile e del suo gusto interpretativo.

PROSSIMI CONCERTI DEL FESTIVAL

21/08/2020 ROMANZA – Miquel Tamarit (clarinetto), Renata Benvegnù (pianoforte) – Villa Carlotta, Tremezzina

30/08/2020 – 17:00 BOUQUET – JOAQUIN PALOMARES (violino), FERNANDO ESPÍ (chitarra) – Villa Melzi, Bellagio

05/09/2020 – 11:30 SILENT No. 2 – Filadelfo Castro (chitarra e loop station) – Villa del Balbianello, Tremezzina

06/09/2020 – 17:30 COMO UNA ROSA – Paola Matarrese (soprano), Christian Lavernier (chitarra) – Anglican Church, Griante

13/09/2020 – 17:00 WINDMILLS – David Fons (viola), Ruben Parejo (chitarra) – Alzate Brianza, Alzate Brianza

20/09/2020 – 17:00 PROMENADE – Florian Koltun & Xin Wang (pianoforte a 4 mani) – Villa Bernasconi, Cernobbio

27/09/2020 – 17:00 EN BATEAU – Jan Palenicek (violoncello), Jitka Cechova (pianoforte) – Villa Bernasconi, Cernobbio

Tessera “Amici di Amadeus Arte”: con 30€ potrete accedere gratuitamente a tutti i concerti e gli eventi speciali del LakeComo Festival.

COME PARTECIPARE AI CONCERTI

Partecipare ad uno spettacolo non sarà semplice come prima, ma nemmeno così diverso dall’andare in un negozio o al supermercato. Vi suggeriamo di vivere la cosa con calma e considerare varie stranezze come un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo anche perché non è possibile fare diversamente se decidete di partecipare.

Vige l’obbligo di registrarsi anche nei concerti con ingresso gratuito, d’altra parte avrete un posto dove stare comodi senza ressa e il concerto sarà qualcosa di più intimo. La registrazione, presente sulla pagina di ogni singolo evento, è semplice e se ritornerete più di una volta ulteriormente semplificata.

Anche i soci ci devono comunicare la loro partecipazione via email o whatsapp o sms almeno 12 ore prima dell’inizio del concerto.

Premesso questo, vi elenchiamo qui ciò che comporta assistere ad un concerto attuando le ultime normative in materia e le misure che vi verrà richiesto di rispettare: