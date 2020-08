Daniela Volontè e la musica che muove il cuore

Un marito, due figli e un cane, la scrittrice comasca Daniela Volonté è fresca di pubblicazione, e il suo ultimo lavoro “Ti scrivo una canzone” (Sperling & Kupfer) promette sin dai primi giorni di essere un libro che sarà molto apprezzato da tutti coloro che la seguono da anni e da chi vorrà conoscerla in questa occasione. Nata nella provincia comasca, una laurea in economia e un lavoro come impiegata, la maternità la porta a scegliere di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia; poi, col tempo, una seconda laurea in Scienze della comunicazione e la scoperta di una passione che la vede dedicarsi alla scrittura, e i risultati non tardano a farsi vedere. Dopo aver pubblicato molti romanzi con Newton Compton, è uscito lo scorso giungo, per la casa editrice Sperling & Kupfer, “Io e te, all’infinito”, un racconto scritto durante la quarantena che si può trovare in formato ebook, i cui proventi verranno devoluti per l’ospedale di Tradate.

Il recentissimo romanzo “Ti scrivo una canzone” (Sperling & Kupfer luglio 2020) racconta di una ragazza, Ludovica, che scrive poesie e un giorno scopre che uno dei suoi testi, spedito di nascosto dal fratello Francesco, ha vinto un concorso per giovani autori di canzoni. Oltre al premio in denaro Ludovica ottiene un contratto di collaborazione con i Sonder, gruppo del momento, e conosce così il frontman della band, Nico, con il quale comincia una relazione burrascosa. Un bel romanzo che, fra piccoli e grandi intrighi e un colpo di scena finale, porta il lettore attraverso un genere letterario che ben si accorda a ogni stagione, quello del romanzo rosa.

Ma come si scrive una storia d’amore e, specialmente, come la scrive Daniela Volonté che, in ogni suo romanzo, adotta una tecnica narrativa particolare? Ai microfoni di CiaoComo la scrittrice racconta com’è emersa la sua passione per la scrittura, come sono strutturati i suoi romanzi e qual è stato il segreto del suo successo che, non senza sorpresa da parte sua, l’ha messa in contatto con una delle case editrici più famose del momento.

Nato dall’ascolto di un gruppo musicale, i Måneskin, “Ti scrivo una canzone” è un romanzo che ben racconta le dinamiche sentimentali, le difficoltà che devono affrontare i protagonisti per andare al di là del giudizio superficiale che spesso ci condanna nei primi incontri, per scoprire un sentimento che richiede il coraggio dell’ascolto, quello vero, quello che va oltre le apparenze.

Daniela Volonté si racconta e ci racconta del suo libro con simpatia e spontaneità, caratteristiche personali che rendono ancora più accattivante la sua scrittura.

Il libro è già disponibile in libreria e sui maggiori portali online.

Daniela Volonté

“Ti scrivo una canzone” Sperling & Kupfer

(euro 12.90)

Sabrina Sigon