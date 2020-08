Si chiamano Le Cesarine e sono la più antica rete di cuoche e cuochi casalinghi d’Italia, sopraffini e sopraffine amanti della gastronomia che aprono le porte della propria casa a viaggiatori provenienti da tutto il mondo, offrendo loro esperienze in location suggestive e mozzafiato. Tra pranzi, cene, degustazioni, corsi di cucina, aperitivi e tutto quello che la loro fantasia suggerisce, le Cesarine, che dal 2019 appartengono al circuito Slow Food, hanno l’obiettivo di salvaguardare e condividere la conoscenza delle tradizioni locali, delle ricette e dell’ospitalità.

E proprio per valorizzare la cucina lariana (e non solo), CiaoComo ha scelto quattro Cesarine e un Cesarino del territorio contattabili (e prenotabili) sul sito dedicato. In fondo abbiamo una sorpresa tutta nostra, perciò leggete tutto l’articolo e, se vi abbiamo fatto venire voglia di una bella cena o di un pranzo con amici, affidatevi alle Cesarine, sarete in mani sicure.

Foto 2 di 2



Maria – Moltrasio