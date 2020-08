14 agosto: eppibordei Sulutumana! Festa dei 20anni al Lido Segrino

2020 è l’anno in cui i Sulutumana festeggiano vent’anni di carriera. Un traguardo importante per la band comasca che ha sempre mantenuto la rotta prefissata in un percorso non sempre facile nella musica autorale. Difficile anche l’avvio di quest’anno che prometteva d’essere memorabile per la band, invece l’emergenza sanitaria e le drammatiche vicende ad essa legate, hanno determinato una brusca frenata che ha portato Gianbattista Galli, Nadir Giori e Francesco Andreotti, i tre Sulu, a nuove ed urgenti riflessioni per ripensare all’utilità dell’arte come nutrimento per l’anima e balsamo per lenire solitudine e sofferenza.

Questo l’intento con il quale i SULUTUMANA tornano a fare musica e ad incontrare amici ed appassionati e venerdì 14 agosto lo faranno nella meravigliosa cornice che abbraccia il lago del Segrino, il luogo dove sono nati come band e che da sempre è fonte di ispirazione di gran parte del loro repertorio di canzoni d’autore.

Un concerto speciale da gustare sul prato o sui lettini del Lido Segrino mentre alle spalle il sole inizia a calare dietro i monti che circondano il lago. Non solo musica, il 14 agosto sarà l’occasione per riprendere la festa dei vent’anni con un dopo concerto da passare a tavola in compagnia in questo luogo magnifico

“Stiamo organizzando eventi mirati e curati nei minimi dettagli per poter offrire qualche ora di immersione nella bellezza, per condividere insieme la meraviglia degli occhi , le capriole del cuore e le carezze dell’anima, senza tralasciare la convivialità delle chiacchiere e dei sorrisi e il godimento per la gola e per lo stomaco. Grazie a chi accoglie con coraggio ed entusiasmo il nostro progetto artistico, siamo sicuri che con accortezza, buon senso, fiducia e l’opportuna dose di visionarietà si possano fare cose preziose anche in un’estate strana come questa. Vi aspettiamo per abbracciare insieme la bellezza, nell’attesa serena e fiduciosa di tornare ad abbracciarci a vicenda”

Lido Segrino Via L. Panigatti, Eupilio tel 348 645 0332

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

PAGHERAI QUELLA SERA ALL’INGRESSO

La prenotazione comprende:

Ingresso concerto

Assaggio di formaggi e salumi a Km 0

Pizzoccheri del lago

Torta “Sulu”

Brindisi finale

€ 35,00

Per i bambini dai 5 ai 12 anni

Ingresso concerto

Pizza

Bibita

Torta “Sulu”

€ 15,00