Ancora controlli della Questura di Como nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19. E non mancano, anche questa volta, le sanzioni: gli agenti hanno riscontrato in una sala giochi V.L.T. di Fino Mornasco plurime violazioni alla normativa anti COVID 19, pertanto il titolare è stato sanzionato con 400 euro di multa, ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni, e l’attività è stata sospesa per tre giorni. Analoga sanzione con la sospensione dell’attività per un giorno è stata elevata in un bar di Mariano Comense dove sono state rilevate diverse violazioni alla vigente normativa volta alla repressione del contagio da COVID 19.