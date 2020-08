Hello Bank: ecco tutte le novità sul conto correte online

Negli ultimi anni il mondo delle banche ha subito una vera e propria rivoluzione. Sempre più istituti di credito permettono ai loro clienti di utilizzare i servizi online, mentre alcune nuove banche operano esclusivamente sul web. Per il consumatore questa rappresenta una grande opportunità: per poterla sfruttare è però necessario sapere come scegliere bene il nuovo conto corrente online.

All’interno dei più importanti gruppi bancari sono nate le cosiddette digital bank, ovvero banche che operano esclusivamente online. Rientra in questa categoria anche Hello Bank, che fa parte di BNL – Gruppo BNP Paribas. Tra le proposte più interessanti di questo istituto c’è il suo conto corrente Hello! Money, che può essere aperto e gestito direttamente online, da computer o da smartphone.

Requisiti e procedura di apertura del conto Hello! Money

Per aprire il conto corrente di Hello Bank è necessario innanzi tutto connettersi al sito ufficiale della banca. La procedura si svolge online e non bisogna fare altro che inserire nel modulo i propri dati, allegare la scansione i documenti richiesti, scegliere una tipologia di conto, ottenere un codice PIN e apporre la firma elettronica sul contratto.

La conferma dell’identità può avvenire con una videochiamata oppure con il classico bonifico di prova (10 euro). Il conto può essere anche cointestato fino ad un massimo di due persone. Possono aprire un conto le persone che possiedono questi quattro requisiti:

Risiedono in Italia.

Hanno compiuto almeno 18 anni.

Hanno uno smartphone o un tablet.

Non sono già clienti BNL.

Canone mensile e carta di debito associata

Il conto Hello! Money prevede il pagamento di un canone mensile di 6 euro, che però può essere ridotto o addirittura azzerato. I clienti che accreditano lo stipendio o la pensione sul conto hanno uno sconto di due euro sul canone. Chi invece sottoscrive un prodotto assicurativo BNL, può ottenere uno sconto di 1 o di 3 euro. Per i giovani under 30 anni invece il costo mensile si azzera.

Chi apre il conto corrente di Hello Bank riceve la carta di debito Hello! Mat. Può essere utilizzata per fare acquisti e prelevare presso gli ATM. Non è possibile prelevare più di 2.000 euro al giorno da bancomat BNL e di 500 euro da bancomat di altri istituti. La carta può essere aggiunta a Samsung Pay o Apple Pay, per pagare utilizzando smartphone e smartwatch.

Al canone massimo mensile pari a 6 euro bisogna aggiungere, se dovuta, l’imposta di bollo annuale, che ammonta a 34,20 euro. L’invio dell’estratto conto è gratuito in formato digitale, mentre quello cartaceo costa 1 euro. I bonifici eseguiti tramite il sito o l’applicazione e tramite ATM sono gratuiti.

Si paga invece per i bonifici effettuati allo sportello: 6,50 euro totali per bonifici a favore di clienti BNL e 7,50 euro per bonifici a favore di clienti di altre banche. La spesa scende rispettivamente a 1 e 2 euro per i bonifici disposti tramite telefono. Per i trasferimenti di denaro verso aree extra SEPA il costo dell’operazione è di 10 euro (10,50 euro più commissione dell’1,5% se l’importo è superiore ai 12.500 euro).

La carta invece non prevede alcun costo per il rilascio e per il canone. Il prelievo in contante allo sportello costa 3 euro, mentre è gratuito dagli ATM. Considerando tutti questi aspetti, stando a quanto riportato nell’Indicatore dei Costi Complessivi del foglio informativo, il conto corrente di Hello Bank risulta essere particolarmente conveniente per i giovani che lo gestiscono online. Per loro il costo annuale si ferma a 11,90 euro. Il prodotto può essere preso in considerazione anche da famiglie e pensionati con bassa e media operatività che non eseguono operazioni allo sportello: il costo annuale per loro si aggira tra i 56 e i 63 euro.