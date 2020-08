Ce lo aveva confermato il dottor Giughello, medico sociale del club, pochi giorni fa. Test fisici, certo, ma anche i tamponi per tutto lo staff (non solo calciatori) del Como 1907 per verificare se c’è qualche positività al Covid oppure no. Da qualche giorno i controlli sono già iniziati, proseguono la prossima settimana quando entra nel vivo il ritiro di Arona (dettagli da ComoTv https://www.facebook.com/como1907srl/videos/754853261939522)

Foto 2 di 2



Siamo già al secondo ciclo di tamponi effettuati, con costi non da poco per la società: nessun positivo. Da domenica, come detto, il ritiro ad Arona. IN questi giorni la squadra – dopo la fase iniziale di pre-raduno – resta a riposo. Da settimana prossima si inizia a sgobbare sodo.

(Foto da ComoTv)