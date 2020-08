Hanno lavorato fino alle 2 di questa notte – quando l’intervento è stato completato – per rimettere in carreggiata il rimorchio del camion che ieri sera si è ribaltato a Plesio, via Grona. Si tratta di un Tir straniero carico di casse di acqua. L’incidente nell’affrontare un tornante. E così i pompieri, con certosina pazienza, dapprima hanno alleggerito il carico, poi lo hanno rimesso in carreggiata per permettere di poter ripartire. Forse uno sbilanciamento del pesante carico all’origine del guaio. Di fatto la strada è stata interrotta fino a questa notte, In posto i pompieri di Menaggio con il supporto dei colleghi di Como arrivati con l’autogrù, necessaria per operazioni tanto complesse.