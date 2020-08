Violenta aggressione questa sera prima delle 19 ad un passo dal centro di Olgiate Comasco. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un gruppo di giovani – pare stranieri e forse ubriachi – avrebbe iniziato a litigare all’esterno di un bar in via Vittorio Emanuele. Poco dopo si sarebbero incamminati lungo la statale Briantea fino a raggiungere la zona del parco Boselli.

Foto 2 di 2



Lì la situazione sarebbe degenerata: uno dei giovani coinvolti sarebbe stato colpito al braccio da un’arma da taglio. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri di Olgiate Comasco e Faloppio. I militari hanno immediatamente fermato le persone coinvolte. Non è ancora confermato se qualcuno è stato fermato. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna. Molta paura tra i residenti che hanno assistito al movimentato episodio in pieno giorno e davanti a tanti passanti-