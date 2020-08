La prima volta a Bellagio di Justine Mattera

C’è la Justine che si lascia accarezzare da un venticello malandrino e quella che pigia sui pedali della bicicletta in perfetta tenuta biker, per Justine Mattera il Triangolo Lariano è perfetto per qualche giorno di vacanze, e, infatti, eccola sulla porta d’ingresso dell’hotel Du Lac con i titolari, Luca Leoni e sua moglie Jane.

Sul suo profilo Instagram la showgirl, cantante, attrice e triatleta (tesserata nella squadra DDS Sport di Settimo Milanese), ha postato diverse immagini che la immortalano a Bellagio, località che ha visitato per la prima volta trovandola, scrive, molto meglio del Bellagio di Las Vegas, il casinò che si ispira alla “perla del Lario”.

Poi non poteva mancare il “gran premio della montagna” del Ghisallo, un mito per tutti gli appassionati di ciclismo come Justine che condivide le pedalate con tutta la famiglia

(foto da Instagram)