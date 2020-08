Nasce nel contesto della “Scuola di cittadinanza attiva” (SCAT) la proposta di volontariato

estivo promossa da Progetto YouthLab in collaborazione con enti e associazioni del territorio

erbese.

L’incontro finale di Scuola di cittadinanza attiva, svoltosi lo scorso 29 giugno, ha infatti visto la

partecipazione e testimonianza di diverse associazioni del territorio erbese tra cui Caritas, Emmaus

Erba, Maniaperte, Banco di Solidarietà, Circolo Ambiente “I. Alpi”, Testa di Rapa e Noivoiloro. In

collaborazione con alcune di queste realtà Progetto YouthLab ha lanciato diverse proposte di

volontariato rivolte a giovani che vogliono impegnare un po’ del loro tempo a supporto delle

diverse attività nei mesi di luglio e agosto.

Nello specifico, gli interessati avranno la possibilità di scegliere tra:

● Scuola di italiano per stranieri con Caritas decanale di Erba : creata 10 anni fa per

insegnare le basi della lingua italiana a chi non la parla, per le attività si cercano volontari

che possano essere insegnanti, segretari e baby sitter per i bambini.

● Mercatino dell’usato con Trapeiros di Emmaus : l’associazione cerca volontari che possano

aiutare al mercatino dell’usato nella nuova sede di Erba, partendo con una breve

formazione iniziale e potendo anche partecipare ad attività ludico/ricreative con la

comunità.

● Preparazione pasti freddi con Mani Aperte : l’associazione ha sospeso l’apertura della

mensa, mantenendo comunque un presidio quotidiano per la preparazione e distribuzione

giornaliera del pasto serale freddo, nell’orario 19-20 nella sede in via Como 34 a Erba.

● Preparazione e consegna pacchi alimentari con Banco di solidarietà : la sezione erbese si

riunisce due martedì sera al mese per la preparazione e distribuzione al domicilio dei

pacchi alimentari. Si cercando candidature per poter fare una esperienza affiancati da altri

soci.

Come fare per candidarsi? È possibile farlo contattando Veronica al numero 393.8961506 e via

mail all’indirizzo veronica.sorato@progettoyouthlab.it per segnalare la propria disponibilità

indicando la propria preferenza. Si accettano sia candidature singole che in piccoli gruppi di

persone; per alcune attività è necessario essere maggiorenni.

Scuola di Cittadinanza ATtiva è un’iniziativa di progetto Young Factor, in collaborazione con ANCI

Lombardia e con il contributo di Regione Lombardia.