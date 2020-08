Musica dell’isolamento, a Parco Tittoni Desio l’artista americano Low Roar

Torna finalmente in Italia Low Roar per i suoi show emozionanti in solo, dopo Ravenna e Firenze giovedì 6 agosto saraà di scena a Desio nel bel parco di Villa Tittoni per il il festival estivo che, con tutte le sicurezze previste, è uno delle poche “oasi” in zona di incontro, musica, cinema per vivere l’estate insieme.

Ovviamente questo non vale per il cantante e polistrumentista Ryan Karazija per cui l’isolamento umano è incubatore della grande arte. È così che Low Roar, il progetto musicale nato nel 2011 dal musicista statunitense, trasforma quei momenti di solitudine in melodie di moderni inni pop. Ryan è un artista californiano che però vive a Varsavia, registra nel Regno Unito e costantemente in tour nel mondo. Ha la meravigliosa abitudine di documentare la sua vita, le sue esperienze, in canzoni oneste, che possono colmare lo spirito o spezzare il cuore in qualsiasi momento.

Il suo quarto album in studio, Ross., è uscito lo scorso 8 novembre. Il disco onora perfettamente gli ideali sonori di Low Roar, con la sua atmosfera espansiva, impulsi elettronici e un vasto spazio in cui si muovono minimalismo e trame acustiche. La release di Ross. è coincisa con l’uscita di Death Stranding, il videogioco più atteso del 2019 realizzato da Hideo Kojima (Metal Gear), che contiene brani tratti sia da Ross. che da album precedenti di Low Roar.

La produzione di questo ultimo progetto di Ryan nasce dalla collaborazione dell’artista con il tre volte vincitore del Grammy Awards Andrew Sheps (Red Hot Chili Peppers, Adele, Hozier) e Mike Lindsay (Tunng, Lamp). Sul palco di Parco Tittoni sarà possibile ascoltare il nuovo album insieme a lavori precedenti riarrangiati per l’occasione.