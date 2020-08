Allagamenti e guai nel pomeriggio sul comasco. Il maltempo annunciato ha colpito ancora il Lario in modo importante. Piccoli smottamenti e decine di allagamenti segnalati. Strade invase dall’acqua, temperature in discesa dopo il caldo torrido. I problemi e gli interventi per i pompieri sono stati tanti. Uno dei più significativi (foto allegate anche grazie ai nostri lettori) a Plesio, località Logo. Sulla provinciale, infatti, un tir straniero (austriaco) di ritorno da una ditta della zona ha affrontato in modo sbagliato un tornante . La parte posteriore del camion si è ribaltata. Necessario l’intervento non facile dei pompieri per rimetterlo in strada. Spavento per l’autista, rimasto poi in strada ad aspettare gli aiuti.

