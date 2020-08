Lakecomo Music Festival lancia i concerti silenziosi: Eloisa Manera a Villa Balbianello

Venerdì 7 agosto la violinista Eloisa Manera, sarà l’interprete del Silent n.1, un concerto da ascoltare passeggiando nel giardino di Villa Balbianello. E’ una nuova iniziativa nel programma del LakeComo Festival, in collaborazione con Mondovisione e FAI, il primo di alcuni eventi unici che uniscono musica, paesaggio e arte con un approccio tecnologico.

Durante Silent n.1 il pubblico potrà passeggiare liberamente per il giardino e le stanze di una delle location più iconiche del Lago di Como muniti di una cuffia wifi HD mediante la quale scegliere un punto del giardino a picco sul lago e ascoltare il concerto en plein air osservando il paesaggio. Inoltre la cuffia servirà anche per avere informazioni e storie sul luogo.

Protagonista di questo evento sarà Eloisa Manera, violinista di origini italo-spagnole, che suonerà il suo violino elettrico – con il suo stile unico che l’ha portata a collaborare con Herbie Hancock, Paolo Fresu, Noa, Skin, Giovanni Sollima, Enrico Intra, solo per citarne alcuni, direttamente nelle vostre orecchie, rimodulando la bellezza che entra nei vostri occhi con nuove emozioni.

Eloisa suonerà alle ore 11:30 e 15:30 dalla loggia di Villa del Balbianello senza produrre suono evidente. Sarà possibile ascoltarla solo muniti di cuffie.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano e Mondovisione.

Biglietti e prenotazioni su Eventbrite

Biglietto d’ingresso villa + giardino + concerto 18 euro + 1,37 commissione

Il biglietto include:

– ingresso a Villa del Balbianello (visita del parco e della villa)

– cuffia wifi con contenuti speciali sulla villa

– concerto

Eloisa Manera. Violinista compositrice improvvisatrice italospagnola con una forte formazione classica, si sta affermando sempre più nell’ambito della musica jazz e creativa. Dedita alla sperimentazione, all’arte e all’interesse per il carattere antropologico-migratorio della musica, come dimensione artistica catalizzatrice di culture diverse, si dedica alla musica da sempre con grande curiosità e dedizione indagando il rapporto fra scrittura e improvvisazione. Negli ultimi anni i recenti lavori a suo nome riguardano un lavoro in solo con l’uso di elettronica (Rondine) e un progetto ispirato alle Città Invisibili di Calvino con un Ensemble di 8 elementi.

Studi accademici: Diploma di violino al Conservatorio B.Marcello di Venezia, Accademia del Teatro alla Scala di Milano, Biennio superiore classico all’IMP Monteverdi di Cremona (concluso con il massimo dei voti e la lode) e Biennio Jazz al Conservatorio G.Verdi di Milano.

Corsi di perfezionamento: Riva del Garda, Salamanca, Freiburg (Germania), Columbus e NY (USA), Nuoro, Portogruaro.

Incontri formativi e maestri: Mark Feldman, Christian Howes, Mat Maneri, Barry Harris, John Axelrod, Billy Contreras, Tiziano Severini, Magdalena Rezler, Francesco Manara, Zach Broch.

Corso di Formazione per Insegnanti del Metodo Feldenkrais (2006-2009)

