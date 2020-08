La bellezza del territorio lariano la si ammira con gli occhi e la si gusta nel piatto con l’iniziativa “Il giro del Lario in 8 ristoranti” ideata da Lake Como Tourism per promuovere la buona cucina e sposare una buona causa: una raccolta fondi a favore delle delegazioni di Como e Lecco del FAI per sostenere i progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale dei nostri luoghi.

Dal 10 agosto al 29 novembre, in una staffetta che percorre tutto il lago, 8 ristoranti selezionati proporranno, per due settimane ciascuno, un menù completo studiato espressamente per l’evento. Si inizia dalla Locanda Capolago di Colico dal 10 al 23 agosto per concludere con la Terrazza Olmo di Como dal 16 al 29 novembre.

Sarà un viaggio nel gusto con materie prime di grande qualità e preparazioni che vanno dalla tradizione alle tendenze più attuali secondo la personalità dei ristoranti e la filosofia degli chef. La locanda Capolago, ad esempio, punta sul pesce d’acqua dolce, storione selvaggio, trota affumicata, filitto di agone, bottarga di coregone, lavarello burro e salvia. La Cà de Matt a Gravedona che prenderà il testimone dal 24 agosto al 6 settembre, propone piatti con ingredienti della Valtellina dai formaggi alla Pestèda di Grosio, un condimento aromatico ottenuto da un battuto a base di aglio, sale, pepe, foglie di achillea nana (girupina o gerupìna) e timo serpillo (peverel) raccolto in Valgrosina e preparato secondo l’antica tradizione che viene tramandata, e segretamente custodita, di generazione in generazione dalle nonne grosine.

Il tour continua al Salice Blu di Bellagio dal 7 al 20 settembre, Al Veluu di Tremezzo dal 21 settembre al 4 ottobre, seguono Quatro Pass di Varenna dal 5 al 18 ottobre, Da Giovannino a Malgrate dal 19 ottobre all’1 novembre e il Ristorante Sottovento di Lierna dal 2 al 15 novembre. Conclusione invernale alla Terrazza Olmo di Como, il ristorante sul lago in via per Cernobbio, chiuso da qualche tempo e pronto a riaprire con una nuova gestione.

Il menù avrà un costo identico in tutti i ristoranti di 75 euro a persona (tutto compreso), di cui il 10% è destinato alle delegazioni FAI di Como e Lecco. Per informazioni e prenotazioni info@lakecomotourism.it – 3801995222

Abbiamo intervistato Ampelio Ramaioli CEO di Lake Como Tourism e la delegata FAI di Lecco