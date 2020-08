Momenti di forte apprensione questa sera a Beregazzo con Figliaro dove un bimbo di 5 anni è caduto da un trattore vicino a casa, sulla provinciale. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19.20 quando il bimbo, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è caduto dal mezzo picchiando la testa e perdendo conoscenza. Spavento tra i residenti. Il piccolo, soccorso dal personale 118 arrivato in posto, trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo. Ha subito un serio trauma cranico nella caduta. Ora da accertare le responsabilità dell’accaduto. Indagini dei carabinieri.