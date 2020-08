Laura Fedele e Heggy Vezzano, stelle del blues live ad Albese

L’energia, la poesia, e l’ironia del blues e l’anima vibrante del soul si uniscono Giovedì 6 agosto in un concerto sotto le stelle con Laura Fedele e Heggy Vezzano in arrivo direttamente dalla costellazione della musica.

L’evento è fortemente voluto dal Comune di Albese con Cassano, in collaborazione con la Pro Loco, e con la direzione artistica di Music For Green Events. “Nonostante le varie problematiche legate alla pandemia – spiega il Sindaco Carlo Ballabio – abbiamo voluto regalare ai nostri concittadini e agli appassionati del genere dei concerti di alta qualità: sarà in fatti un nome di punta del Blues italiano ad aprire questo ciclo di appuntamenti, ad ingresso gratuito e nel pieno rispetto delle norme per contrastare la diffusione di Covid-19″.

Lei è LauraFedele, sorprendente artista dalle molte facce; cantante, pianista, autrice, docente e, anche un po’, attrice, in una parola, performer, Al suo attivo dodici album, due pubblicazioni didattiche, e un gran numero di concerti in Italia e all’estero. Sul palco di Albese incontra Heggy Vezzano, meraviglioso interprete della black music, per una comunione blues. Con tutte le molteplici sfumature del genere: soul ballads, brani venati di rock, e brani originali scritti da Laura.

Il concerto gratuito giovedì 6 agosto alle ore 21:00 presso il Parco Comunale di Albese (via Montello) Per informazioni 345 439 3966 o via mail a info@musicforgreen.it.

“Tutti gli anni nel mese di luglio – conclude il primo cittadino di Albese – nel nostro comune eravamo soliti organizzare appuntamenti musicali di spessore. Seppur con leggero ritardo, anche quest’anno non vogliamo venir meno ad iniziative di questo tipo, che a parer nostro sono indispensabili specialmente in periodi come quello che stiamo vivendo”.

E’ un’estate di grande impegno per l’associazione culturale Music For Green Events, questi gli appuntamenti della settimana.

6 AGOSTO – LAURA FEDELE E HEGGY VEZZANO – ALBESE CON CASSANO

7 AGOSTO – SULUTUMANA – BLEVIO SUMMER FESTIVAL

8 AGOSTO – LARIO BRASS BAND – CERNOBBIO