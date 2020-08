Hai diritto agli incentivi auto? Scoprilo con rottamazione2020.it

Grandi novità per chi deve o vuole acquistare un’auto. Il Decreto rilancio ha introdotto incentivi molto vantaggiosi che permettono di acquistare nuove vetture con agevolazioni fiscali che arrivano fino a 10.000 euro.

I nuovi bonus introdotti dalla Commissione bilancio alla Camera sono validi dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e vogliono aiutare uno dei settori più danneggiati dall’emergenza sanitaria

Il Decreto stanzia contributi auto da 3.500 euro per le Euro 6, di cui un bonus statale di 1.500 euro se il concessionario fa uno sconto di almeno altri 2.000 euro per chi rottama un mezzo vecchio almeno di dieci anni. Senza rottamazione il bonus sarà dimezzato. Gli incentivi possono essere utilizzati per l’acquisto di auto Euro 6 benzina e diesel con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro e con prezzo fino a 40 mila euro (al netto dell’Iva).

L’emendamento accresce anche il valore dell’ecobonus per le auto elettriche per un totale di 4.000 euro in caso di rottamazione e di 2.000 euro senza. In particolare, chi intende comprare un veicolo elettrico con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2 potrà avere incentivi da 6.000 a 10.000 euro con rottamazione e da 2.500 a 6.500 senza rottamazione. Chi punta all’ibrido, invece, grazie al bonus per i veicoli tra i 21 e 60g/km di CO2 si passa da 2.500 a 6.500 in caso di rottamazione e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione.

Gli incentivi auto 2020 sono un'occasione da non perdere per chi da tempo vuole cambiare la propria auto.

