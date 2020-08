Sgarbi a Menaggio racconta “Il tesoro d’Italia” per Artelario.it

Per il X Premio Letterario Internazionale Artelario.it ci vuole una serata speciale con un ospite speciale: Vittorio Sgarbi. In realtà il critico d’arte più famoso d’Italia alle iniziative del Premio Artelario.it è di casa avendo già partecipato nel 2012 e nel 2017, ma i dieci anni vanno festeggiati e Sgarbi è la figura giusta per rappresentare i valori e le finalità dell’associazione culturale con sede a Cabiate che si occupa di sostegno e promozione dei giovani artisti e l’arte in tutte le sue espressioni, anche quelle meno conosciute e convenzionali.

Mercoledì 5 agosto, a Menaggio, Vittorio Sgarbi terrà la sua lectio magistralis “Il tesoro d’Italia” nella quale ripercorrerà la lunga avventura dell’arte nel nostro Paese. Dall’omonimo libro uscito nel 2013, nacque la mostra ideata da Sgarbi al Padiglione Eataly di Expo 2015, nella quale si apprezzò la ricchezza del patrimonio artistico dell’Italia, un vero tesoro costruito sulla varietà.

Nella sua conferenza menaggina, Sgarbi offrirà un panorama italiano senza precedenti, del fare arte nelle diverse regioni, nei suoi più riposti distretti e nei più disparati tempi, documentando dal Piemonte alla Sicilia la varietà genetica di alcuni grandi capolavori.

