Sulutumana: 3 concerti per la tournèe dei 20anni

“Siamo tornati a vederci noi tre, nucleo storico dei Sulutumana”, ci aveva detto Gian Battista Galli in occasione del primo concerto dopo un lockdown che aveva sospeso tutti gli eventi programmati per festeggiare i vent’anni del gruppo, riferendosi al bassista Nadir Giori e al tastierista Francesco Andreotti; “la prima cosa che ci siamo detti è stata – Ok, ci vogliamo ancora bene, ci vogliamo più bene di prima, ma adesso cerchiamo di capire se accanto a questo possiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto da tanti anni a questa parte”.

Inutile dirlo, il ritorno è stato di quelli alla grande, e continuerà a esserlo nei prossimi appuntamenti che vedranno il gruppo riunito e affiatato più che mai per festeggiare vent’anni di musica insieme. Risale infatti al 2000 la pubblicazione del loro primo CD-single composto da 2 canzoni (Carlina Rinascente e La danza, prodotto da Alabianca per i dischi del Club Tenco). E, proprio a Sanremo, i Sulutumana vinsero la targa IMAIE al premio Tenco come artista inedito. Da allora tanti i concerti, i successi e una musica che, insieme ai testi, è cresciuta con loro. Della loro bella e interessante carriera, così come dei loro brani, sempre attuali e sempre pronti a cogliere il sentire comune, cosa che ha creato, negli anni, la loro meritata fama e ha mietuto consensi di critica e pubblico, torneremo a parlare. Cominciamo per il momento col dire che potremo ascoltarli, nei prossimi eventi organizzati nelle nostre zone, a partire da giovedì 6 agosto nel parco di Villa Calvi a Cantù nell’ambito della rassegna Storie di Cortile curata da Andrea Parodi, concerto che è già SOLD OUT. Per informazioni: www.estatecanturina.it.

Venerdì 7 agosto l’appuntamento sarà a Blevio, per la rassegna BLEVIO SUMMER FESTIVAL LIMITED EDITION, evento organizzato dalla Proloco di Blevio con la direzione artistica di Music For Green Events e il patrocinio del Comune di Blevio. Per il concerto: ore 21.00, ingresso a 10 euro con consumazione; durante la serata, servizio di ristorazione con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (entro giovedì 6 agosto). Tel: 347 9987839. La cena sarà alle ore 19.00, con menù a partire da 15 euro.

Venerdì 14 agosto, alle 19.30 li potremo trovare nella bellissima cornice del Lido del Lago del Segrino, e la particolarità del luogo, al bordo di un lago circondato da monti davvero suggestivi, insieme alla possibilità di cenare e seguire il concerto dai lettini posizionati a conchiglia come in un anfiteatro, renderanno la serata indimenticabile. Cena e concerto a euro 35, le modalità di iscrizione a questo evento verranno pubblicate a breve.

“La cosa più urgente è stata per ognuno di noi capire gli altri; abbiamo rassettato il locale e, una volta riprese le prove, abbiamo deciso che volevamo riproporci, che volevamo essere ancora quello che siamo stati pre-coronavirus. Senza intenderla come una parentesi ma come un nuovo inizio”.

Buon Compleanno Sulutumana

Tutti i dettagli sul sito www.sulutumana.net