Il dramma in un torrido pomeriggio di fine luglio. Dopo le 17, infatti, momenti di grande apprensione davanti al lido di Faggeto Lario, ritrovo di tanti ragazzi e turisti in questi giorni. Un ragazzo della zona, 20enne, non è riemerso dopo un tuffo nel lago per sfuggire al gran caldo di oggi. Il suo corpo è stato ritrovato solo dopo un paio d’ore quando ormai era troppo tardi da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ragazzo si sarebbe tuffato assieme ad alcuni amici. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia

La vittima, da quanto si è appreso, sarebbe un giovane collaboratore del lido. E proprio per questo in serata (foto sopra) è stata issata la bandiera a mezz’asta in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia.